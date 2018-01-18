Владельцы авто на еврономерах должны доплатить – Гройсман

По словам премьер-министра, автомобили на еврономерах нужно регистрировать и правильно администрировать

Владельцы автомобилей на еврономерах должны платить ввозную пошлину на равных условиях с другими автовладельцами.

Об этом в интервью НВ рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я считаю, что все должны быть в равных условиях. И думаю, что все должны растаможивать автомобили по правилам, которые являются для всех одинаковыми", - сказал премьер.

Он также отметил, что для этого можно пересмотреть ввозные ставки и, возможно, что‑то оптимизировать. По словам Гройсмана, в Украине на авто с еврорегистрацией ездят много добропорядочных людей. Однако, на таких авто также совершается большое количество преступлений, наездов и убийств.

"И найти виновников невозможно. Такие машины нужно регистрировать, правильно администрировать", - отметил он.

Также премьер напомнил, что правительство подало закон, который является базовым для ужесточения ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения. В нем написано о регистрации таких автомобилей, чтобы можно было четко понимать, кто на них ездит.

"Я уверен, что это будет хороший шаг для легализации тех, кто управляет этим транспортом", - заключил Гройсман.

По данным ГФС, по состоянию на 1 ноября 2017 года на территории Украины находились более 383,3 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, в том числе с нарушением срока - почти 236,6 тыс. автомобилей.

Напомним, что еще в мае прошлого года Гройсман заявлял, что правительство готово принять участие в подготовке изменений в законодательство, касающихся автомобилей с иностранной регистрацией.

6-7 сентября под Верховной Радой провели акцию протеста с требованием ввести доступную растаможку для авто с еврономерами.

Сейчас для граждан Украины невозможна регистрация ввезенных из-за границы авто, не соответствующих стандартам Евро-5. Это означает невозможность регистрации автомобилей старше 2010 года выпуска (когда начал действовать этот стандарт) - независимо от их технического состояния.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявляла, что стоимость растаможки авто на еврономерах составит от €1 тыс.

Позже она отметила, что законопроект о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации в Украине уже готов.

В средине ноября в Кабмине заявили о намерениях обязать владельцев транспортных средств, временно ввозимых в страну, ставить их на учет в течение 10 рабочих дней.

В начале декабря прошлого года Государственная фискальная служба сообщила, что взыскала 38 млн грн штрафов за нарушение сроков транзита и сроков временного ввоза автомобилей

Читайте интервью с Владимиром Гройсманом в свежем номере журнала Новое Время - №2 от 19 января 2018 года.