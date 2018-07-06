Гройсман рассказал, удалось ли решить с МВФ вопрос повышения цен на газ

Переговоры с МВФ о цене на газ для населения продолжаются

Правительство Украины все еще продолжает переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) касательно выполнения обязательства уравнять цену на газ для населения с более высокой ценой на газ для промышленности.

Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас работаем с МВФ, с нашими партнерами, и обсуждаем возможные подходы, чтобы урегулировать эти вопросы", – сказал он на часе правительства в парламенте в пятницу.

"Как только у меня будет информация о том, чего нам удалось достичь, я обязательно об этом скажу", – отметил премьер.

Он заявил, что не хочет поднимать никаких цен в Украине вообще и хотел бы их снижения, однако должен учитывать такие факторы, как необходимость осуществлять бюджетные выплаты, обслуживать внешние долги и развивать экономику.

"Поэтому нам нужна поддержка внешних партнеров", – пояснил Гройсман, призвав к консолидации в сложные времена.

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Ранее на днях СМИ, со ссылкой на близкий к правительству источник, сообщили о новом предлагаемом Украиной варианте компромисса в переговорах с МВФ о цене на газ. Пакет предложений предусматривает несколько шагов.

Для продолжения сотрудничества с МВФ и получения очередного транша Украине остается выполнить "критически важное" обязательство по приведению цены на газ для населения к экономически обоснованному уровню.

Правительство пока отказывается повышать стоимость газа для граждан, аргументируя это тем, что сначала необходимо предусмотреть компенсаторы для бедных слоев населения. По разным оценкам, повышение может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках.

Позиция МВФ является достаточно жесткой, так как правительство в 2017 году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.