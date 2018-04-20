Гройсман рассказал о самой большой экономической проблеме Украины

Главной экономического проблемой Украины является давление внешнего долга в размере более $65 млрд, большая часть которого была сформирована в 2007-2014 годах, считает премьер-министр Владимир Гройсман.

"Самая большая проблема с экономической точки зрения – это давление на государство внешних долгов, большая часть которых была накоплена до 2014 года. Фактически с 2007 по 2010 год правительство взяло (в долг – ред.) $26 млрд. При том, что Украина сильнее не стала. Правительство с 2010 по 2014 год взяло еще более $20 млрд. Фактически суммарный долг сегодня $65 млрд, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики", - цитирует его УНИАН.

По словам премьера, правительству удалось снизить соотношение долга к ВВП, однако Украине все еще необходимо дальнейшее финансирование международных партнеров.

"В 2018 году, по первому кварталу, этот долг является наиболее низким по отношению к ВВП с 2011 года, это важный сигнал. Но если не будет выполняться наша программа сотрудничества (с МВФ – ред.), например, создание антикоррупционного суда либо другие параметры, то нам будет сложно на эти вызовы давать ответы", - подчеркнул Гройсман.

Также глава правительства отметил, что Украина в 2018 году потратит 130 млрд грн только на обслуживание внешнего долга, без учета его погашения.

"На самом деле очень важно, чтобы мы продолжили работу пока что по временной поддержке из-за границы со стороны наших международных партнеров. Это даст возможность нам удерживать нагрузку долговую на государственные финансы, на публичные финансы, и в среднесрочной и долгосрочной перспективе уменьшать долг", - сказал Гройсман.

Напомним, что согласно отчету Министерства финансов о выполнении в 2017 году среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2017-2019 годы, расходы госбюджета на погашение и обслуживание государственного долга в 2017 году составили 474 млрд грн, в том числе на погашение госдолга направлено 363,5 млрд грн, на обслуживание – 110,5 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до $76,3 млрд в эквиваленте, и на 11% - до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте, что составляет около 72% ВВП. Объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу в ближайшие двадцать восемь лет – в период с 2018 по 2045 год включительно – составит 3,045 трлн в гривневом эквиваленте.