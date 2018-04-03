Гройсман рассказал о переговорах с МВФ по повышению цен на газ

Кабмин еще не договорился с МВФ по цене на газ

Украина продолжает вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по формуле, которая будет формировать цену на газ для населения.

Об этом Гройсман заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

"Мы работаем с МВФ, но я подчеркиваю, что в этом отопительном сезоне цены подниматься не будут, и я держу слово", - сказал премьер.

Он отметил, что в результате должны быть достигнуты две цели - справедливая формула, которая предотвратит необъективные цены внутри страны, и социальная защита населения.

"Для меня главное, чтобы люди не бросить на новые испытания с точки зрения снижения качества жизни, нам наоборот нужно брать курс на то, чтобы люди жили лучше", - сказал Гройсман.

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен принять закон о приватизации и обеспечить прозрачную продажу госактивов, создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованием была уже принятая пенсионная реформа.

МВФ уже не впервые требует от Киева повысить цены на природный газ для населения. На этот шаг Кабинет министров Владимира Гройсмана пока не решился. Как сам премьер, так и министр энергетики Игорь Насалик отрицали эту возможность.

Однако президент Украины Петр Порошенко заявил практически обратное :"Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ".