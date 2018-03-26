Гройсман рассказал, когда в Украине появятся хорошие дороги

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал восстановить дороги в стране за 3-5 лет.

Об этом он заявил в эфире одного из общенациональных телеканалов, передает пресс-служба Кабмина.

"В 2016 году я взял под свою ответственность вопросы дорог. Объемы финансирования стали значительно больше. Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины. Уже сейчас мы повысили ответственность подрядчиков – создали мобильные группы проверки. Кто халтурил при строительстве, исправит ошибки за свой счет. Также вводим гарантии качества на 5-10 лет", - сказал глава правительства.

Гройсман также отметил, что большое внимание будет уделено местным дорогам.

"За 5 лет мы сделаем более 50% дорог в Украине. Будут сделаны местные дороги, 10 млрд грн из Дорожного фонда передадим на места. В городах и общинах дорог делается гораздо больше уже сейчас", - объяснил премьер.

Напомним, что 21 марта правительство одобрило новую экономическую программу развития украинских дорог на 2018-2022 годы. Результатом ее реализации должен стать ремонт и развитие 6692 километров дорог.

В 2017 году в Украине реконструировано и построено более 2 тыс. км дорог, что в два раза превысило показатели 2016 года.

Кроме того, президент Петр Порошенко подписал закон о строительстве платных дорог. Документ будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии. Кроме прочего закон предусматривает, что на условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации дороги общего пользования государственного значения. Кабмин должен будет определить максимальный размер платы за разовый проезд по платным дорогам и условия, по которым будут предоставляться компенсации концессионеру. Однако, законом не предусмотрено предоставление концессионеру компенсаций в случае недостижения фактической интенсивности движения и при недополучении дохода.