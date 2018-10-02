Гройсман рассказал, когда объявят конкурс на главу ГФС

0 комментировать
Документы для начала процедуры конкурса уже готовы

Документы для начала процедуры конкурса уже готовы

Конкурс на должность главы Государственной фискальной службы (ГФС) планируют объявить после того, как завершатся переговоры Украины с Международным валютным фондом.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы завершим переговоры с международными партнерами. Как только мы определимся с новой моделью реформы ГФС - а мы уже в принципе на финализации, мы тогда объявим конкурс", - сказал Гройсман.

По словам премьер-министра, документы для начала процедуры конкурса уже готовы.

"Мы только должны определиться в отношении юридических лиц ГФС и таможни - будет это одно юридическое лицо или две. Если одна - один конкурс, если два - два конкурса", - отметил он.

Напомним, что в начале сентября и.о. председателя ГФС Мирослав Продан уволился по собственному желанию для того, чтобы принять участие в конкурсе на эту должность.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Иван Компан
Иван Компан Провал Tesla в конце блестящего квартала 1

Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.

Станислав Куценко
Станислав Куценко Чем закончится "дружба" Украины с Россией 0

17 сентября 2018 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе между Украиной и Россией. Геополитический развод с Россией окончательный и на сегодняшний день другого выбора не существует.

Галина Вдовина
Галина Вдовина Перспективы таможенного постаудита в Украине 0

Возрождение таможенного постаудита – одна из топ-тем заседаний таможенного комитета и встреч на разных уровнях, организованных профильной общественностью, с момента его варварского поглощения Миндоходов и по настоящее время.

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове