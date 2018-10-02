Гройсман рассказал, когда объявят конкурс на главу ГФС

Документы для начала процедуры конкурса уже готовы

Конкурс на должность главы Государственной фискальной службы (ГФС) планируют объявить после того, как завершатся переговоры Украины с Международным валютным фондом.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы завершим переговоры с международными партнерами. Как только мы определимся с новой моделью реформы ГФС - а мы уже в принципе на финализации, мы тогда объявим конкурс", - сказал Гройсман.

По словам премьер-министра, документы для начала процедуры конкурса уже готовы.

"Мы только должны определиться в отношении юридических лиц ГФС и таможни - будет это одно юридическое лицо или две. Если одна - один конкурс, если два - два конкурса", - отметил он.

Напомним, что в начале сентября и.о. председателя ГФС Мирослав Продан уволился по собственному желанию для того, чтобы принять участие в конкурсе на эту должность.