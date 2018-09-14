Гройсман рассказал, какой рост цен и экономики заложили в госбюджет-2019

В бюджете 2019 года будет сохранено финансирование программ, начатых в этом году

Государственный бюджет на 2019 год построен на прогнозе роста внутреннего валового продукта (ВВП) на 3% и инфляции на уровне 7,4%.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе презентации проекта госбюджета на 2019 год на заседании правительства в пятницу, 14 сентября, передает Интерфакс-Украина.

"На 2019 год мы планируем, что ожидаемый показатель все-таки остается 3%-м. В то же время мы допускаем, что ВВП Украины будет расти", - сказал он.

При этом Кабинет министров нацелен в среднесрочной перспективе выйти на 5-7%-ный рост экономики.

Кроме того, в документе заложены ожидания роста цен потребителей на 7,4%.

"Иначе говоря, наши доходы буду стабильными, а цены, если и будут расти, то не такими темпами, как в предыдущие годы… Наша экономическая и финансовая политика позволяет нам получить инфляцию ниже 8%, если быть точным – 7,4%", – отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что в бюджете 2019 года будут сохранено финансирование программ, начатых в этом году.

Премьер также заверил, что в этом году бюджет будет выполнен и по доходам, и по расходам.

Ранее Национальный банк ухудшил ожидания относительно роста экономики Украины в 2019 году.

Напомним, что согласно данным Госстата, рост ВВП Украины в 2017 году ускорился и составил 2,5%, тогда как за предыдущий 2016-й год рост экономики составлял 2,4%.

Отметим, что в 2017 году потребительская инфляция в Украине составила 13,7%. Она ускорилась с 12,4% в 2016 году.