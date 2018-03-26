Гройсман рассказал, к чему приведет разрыв экономических отношений с Россией

Решение правительства Украины о разрыве программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией, начатой ​​в 2011 году, пойдет на пользу Украине, сбалансирует экспортную политику страны и в итоге сделает Украину сильнее.

Об этом заявил сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

"Именно Россия сделала неприемлемые шаги – война в Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее", - сказал глава правительства.

При этом премьер подчеркнул, что сегодня надо строить производство в Украине, развивать собственный продукт. "Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал", - добавил Гройсман.

Напомним, что 21 марта Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией.

7 июня 2011 года бывшие на то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров подписали программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины заявляли о подготовке к выходу из органов Содружества Независимых Государств (СНГ) и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин назвал выход Украины из СНГ стратегической целью Киева.