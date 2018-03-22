Гройсман прокомментировал прекращение программы экономического сотрудничества с РФ

Премьер-министр считает, что Украина станет сильнее после прекращения действия программы экономического сотрудничества с РФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что испытывает радость о того, что был в одностороннем порядке разорван договор об экономическом сотрудничестве с РФ.

"Именно Россия совершила недопустимые шаги: война на Донбассе, экономическое давление. Потому мы разорвали программу экономического сотрудничества с РФ. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Благодаря разрыву мы становимся только сильнее. Я рад, что Украина отвязалась от российской зависимости", - написал Гройсман в своем аккаунте в Twitter.

Саме Росія зробила неприйнятні кроки: війна на Донбасі, економічний тиск. Тому ми розірвали програму економічного співробітництва з РФ. Наш експорт в Європу та Азію зростає. Через розрив ми стаємо тільки сильніше. Я радий, що Україна відв'язалась від російської залежності. pic.twitter.com/7La9Io4bhC — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 21 марта 2018 г.

Напомним, 21 марта Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

7 июня 2011 года бывшие на то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров подписали программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.