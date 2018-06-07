Гройсман признал, что Украине пока невозможно рассчитывать на приход инвестиций

Пока что Украине, с учетом нынешнего уровня коррупции и слабых судебной системы и системы управления, "рассчитывать на серьезные инвестиции, по крайней мере, невозможно". Но сегодняшний день стал поворотным и дал шанс на дальнейшее проведение реформ.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время лекции НВ "Диалоги о будущем".

По словам главы правительства, решение Верховной Рады о создании Антикоррупционного суда стало "историческим моментом выбора" дальнейшего движения по пути реформ.

"Я рад, что сегодня парламент абсолютным большинством голосов, даже конституционным большинством, принял чрезвычайно важное фундаментальное решение - создание независимого Антикоррупционного суда", - сказал Гройсман, добавив, что каким в результате будет этот суд, "покажет только время".

Но "очевидным", по словам премьера, является то, что власть должна улучшить легкость ведения бизнеса и "создать доброжелательную среду для инвестирования".

Одной из таких возможностей Гройсман назвал начало "масштабных приватизационных процессов", благодаря которым в Украину придет "совершенно иное качество капитала".

Гройсман также считает возможным достичь роста ВВП более чем в 5% в год. Но "видит угрозы в виде безответственной политики" в преддверии выборов в будущем году.

"Нам нужно консолидировать политическую волю и двигаться дальше", - подытожил глава правительства.