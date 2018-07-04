Гройсман пригрозил привлечь военных к борьбе с контрабандой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вновь заявил о непримиримой борьбе с контрабандой и готовности задействовать в ней все возможные ресурсы, в том числе обратиться за помощью к Вооруженным силам страны.

Об этом он заявил на заседании правительства 4 июля, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Недолог тот день, когда я обращусь к Вооруженным силам Украины провести где-то рядом учения. Не могу этого терпеть", – заявил премьер, комментируя информацию министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что с усилением в конце июня борьбы с контрабандой суда с 4 тыс. контейнеров стоят в нейтральных водах.

"Им говорят - завтра, послезавтра, договоримся [о растаможке по старым правилам – ред.]… – Не договоримся, растамаживайте" – описал ситуацию Гройсман.

Он обратился с вопросом к министру обороны Степану Полтораку, поддерживают ли ВСУ такую политику. "Может, их нужно из нейтральных вод Военно-морскими силами подогнать ближе к берегу?" – сказал в ответ министр, после чего премьер и заявил о возможных учениях.

По данным премьера, после введения с 21 июня новых мер на таможне, предусматривающих круглосуточное присутствие там представителей полиции, на Одесской таможне платежи в бюджет с одного контейнера выросли примерно вдвое – с 0,5 млн грн до 1 млн грн.

"Сейчас во многих кабинетах истерика, потока нет. Думаю, они будут готовы ко многим кардинальным вещам, чтобы все это возобновить", – отметил Гройсман, но пообещал продолжить борьбу.

Напомним, что ранее представители сразу нескольких компаний-импортеров сообщали, что на Одесской таможне практически остановилось оформление импортных грузов в контейнерах.

При этом Одесская таможня опровергла информацию о сбоях при оформлении грузов. По словам пресс-секретаря ведомства Елены Гусевой, сотрудники таможни оформляют контейнеры с импортными товарами в морском порту в штатном режиме и в привычных объемах. Она также добавила, что "определенное провисание", которое произошло с 25 июня по 1 июля, связано с тем, что в стране было четыре выходных дня подряд.

20 июня Кабмин поддержал план действий по усиленной борьбе с контрабандой и разрешил полицейским круглосуточно контролировать таможенников. Премьер также пообещал разрушить "серые" схемы на таможне и жестоко наказывать нарушителей. Также правительство намерено инициировать уголовную ответственность за контрабанду через госграницу Украины.