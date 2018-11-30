Гройсман предложил задерживать российские суда в ответ на действия РФ

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал ЕС к более жестким санкциям в отношении России и предлагает зеркальные меры в отношении российской стороны.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Welt, пишет Deutsche Welle.

Гройсман считает, что в отношении российской стороны необходимы зеркальные меры. Если Россия "незаконно задерживает наши корабли и отправляет в тюрьму наших военнослужащих ВМС", то следует "задержать российские суда", заявил премьер-министр.

По его мнению, инцидент в Керченском проливе "еще раз продемонстрировал", что РФ является "агрессором и оккупантом".

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.