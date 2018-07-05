Гройсман предложил новый сценарий повышения цен на газ для населения – СМИ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Международному валютному фонду (МВФ) очередной вариант компромисса в переговорах о ценах на газ.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник, близкий к украинскому правительству.

Новый сценарий предусматривает пакет шагов, среди которых – монетизация субсидий, либерализация рынка газа и скидка от единой цены на газ для обычных потребителей

"В правительстве сейчас ждут реакции МВФ на этот вариант", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что с июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках.

Источник отметил, что за это время украинская сторона предложила МВФ уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, в основе которых - соблюдение в свое время согласованных с Фондом принципов: содействие развитию свободного рынка газа и предотвращение восстановления коррупционных схем на разнице цен на газ, процветавших до 2016 года.

Как известно, Международный валютный фонд ранее выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

В марте этого года глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью НВ заявлял, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования уже к маю 2018 года, если украинская власть сможет продемонстрировать прогресс в выполнении необходимых реформ в ближайшие месяц-два.

Однако позже Нацбанк предусмотрел выделение очередного кредитного транша МВФ (примерно $1,9 млрд) только во втором полугодии 2018 года.

В то же время международное рейтинговое агентство Fitch ожидает получения Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.

Ранее экс-министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью НВ заявлял, что Украина планирует заключить с МВФ новую программу расширенного финансирования после завершения текущей.

НБУ рассчитывает, что объем следующей программы сотрудничества с МВФ может составлять примерно $5,5 млрд. В то же время регулятор по-прежнему ожидает поступления от МВФ примерно $2 млрд в 2018 году по текущей программе.