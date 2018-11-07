Гройсман поручил проверить тарифы на доставку пенсий

Кабмин поручил Государственной аудиторской службе за 10 дней провести проверку, как Укрпочта формирует цену на доставку пенсий.
Об этом на заседании правительства 7 ноября объявил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет Украинская правда.
"Правительство даст поручение Государственной аудиторской службе проверить формирование цены на доставку пенсий украинским пенсионерам Укрпочтой. Мы слышали недавно различные заявления: будут носить - не будут носить пенсии. Я подчеркиваю, что это недопустимо", - отметил Гройсман.
Аудиторы должны провести указанную проверку в 10-дневный срок.
"Вот нам говорят, что за каждую доставку пенсии нужно заплатить, условно говоря, 3 грн. У меня вопрос: это реальная стоимость или завышенная? Когда мы будем понимать стоимость, мы будем говорить дальше, каким образом выходить из этой ситуации", - добавил Гройсман.
Напомним, что ранее Смелянский заявил, что компания намерена прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тыс. отделений в сельской местности с 1 января 2019 года в случае неповышения тарифов на доставку пенсий.
Недавно в эфире ток-шоу Новий вечір с Дмитрием Тузовым на Радио НВ Смелянский рассказывал, почему Укрпочта может прекратить доставку пенсий и закрыть тысячи отделений в селах.
Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпочтой доставки пенсий и предложил руководству почтового оператора уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.
Отметим, что Укрпочта по результатам девяти месяцев 2018 года увеличила чистый убыток на 23,7% – до 514,1 млн грн.
Позже стало известно, что Укрпочта запустила программу по сокращению административно-управленческого персонала на 30%.
1 ноября, в Укрпочте заявили, что смогут сократить затраты Пенсионного фонда на доставку пенсий до нуля за пять лет, если получит разрешение заниматься предоставлением финансовых услуг.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования