Гройсман поручил проверить тарифы на доставку пенсий

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Госаудитслужба проверит стоимость доставки пенсий
Фото: пресс-служба НБУ

Госаудитслужба проверит стоимость доставки пенсий

Кабмин поручил Государственной аудиторской службе за 10 дней провести проверку, как Укрпочта формирует цену на доставку пенсий.

Об этом на заседании правительства 7 ноября объявил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет Украинская правда.

"Правительство даст поручение Государственной аудиторской службе проверить формирование цены на доставку пенсий украинским пенсионерам Укрпочтой. Мы слышали недавно различные заявления: будут носить - не будут носить пенсии. Я подчеркиваю, что это недопустимо", - отметил Гройсман.

Аудиторы должны провести указанную проверку в 10-дневный срок.

"Вот нам говорят, что за каждую доставку пенсии нужно заплатить, условно говоря, 3 грн. У меня вопрос: это реальная стоимость или завышенная? Когда мы будем понимать стоимость, мы будем говорить дальше, каким образом выходить из этой ситуации", - добавил Гройсман.

Напомним, что ранее Смелянский заявил, что компания намерена прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тыс. отделений в сельской местности с 1 января 2019 года в случае неповышения тарифов на доставку пенсий.

Недавно в эфире ток-шоу Новий вечір с Дмитрием Тузовым на Радио НВ Смелянский рассказывал, почему Укрпочта может прекратить доставку пенсий и закрыть тысячи отделений в селах.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпочтой доставки пенсий и предложил руководству почтового оператора уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.

Отметим, что Укрпочта по результатам девяти месяцев 2018 года увеличила чистый убыток на 23,7% – до 514,1 млн грн.

Позже стало известно, что Укрпочта запустила программу по сокращению административно-управленческого персонала на 30%.

1 ноября, в Укрпочте заявили, что смогут сократить затраты Пенсионного фонда на доставку пенсий до нуля за пять лет, если получит разрешение заниматься предоставлением финансовых услуг.

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