Гройсман пообещал украинцам помощь при оплате счетов за газ

Правительство намерено обеспечить возможность оплаты газа населением через механизмы регулирования самой цены или адресной поддержки.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНИАН.
"Мы работаем над тем, чтобы найти справедливую формулу, и чтобы для украинских граждан оплата за газ была возможной через механизмы регулирования самой цены или через механизмы адресной поддержки. И это очень сложный вопрос", - сказал он.
По его словам, цена на газ для населения на текущий момент составляет 7 тыс. грн за тыс. куб. м., в то время как для промышленности эта цена составляет 10 тыс. грн.
"Для украинских граждан я уже более года держу цену на газ на уровне 7 тыс. грн, и я сдерживаю цену на газ", - сказал он.
Как известно, Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.
В настоящее время вопрос цен на газ для населения наравне с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде является одним из двух ключевых для возобновления финансирования со стороны МВФ, с которым правительство ведет пока безрезультатные дискуссии.
По мнению Гройсмана, до достижения полного обеспечения внутреннего рынка газом украинской добычи говорить о полном переходе к рыночным ценам на газ для населения по принципу импортного паритета преждевременно.
В конце мая, повышение цен на газ для населения отложили на два месяца.
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