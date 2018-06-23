Гройсман пообещал украинцам помощь при оплате счетов за газ

Гройсман заявил, что стоимость газа для населения уменьшит через механизмы регулирования цены или адресной поддержки

Правительство намерено обеспечить возможность оплаты газа населением через механизмы регулирования самой цены или адресной поддержки.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНИАН.

"Мы работаем над тем, чтобы найти справедливую формулу, и чтобы для украинских граждан оплата за газ была возможной через механизмы регулирования самой цены или через механизмы адресной поддержки. И это очень сложный вопрос", - сказал он.

По его словам, цена на газ для населения на текущий момент составляет 7 тыс. грн за тыс. куб. м., в то время как для промышленности эта цена составляет 10 тыс. грн.

"Для украинских граждан я уже более года держу цену на газ на уровне 7 тыс. грн, и я сдерживаю цену на газ", - сказал он.

Как известно, Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

В настоящее время вопрос цен на газ для населения наравне с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде является одним из двух ключевых для возобновления финансирования со стороны МВФ, с которым правительство ведет пока безрезультатные дискуссии.

По мнению Гройсмана, до достижения полного обеспечения внутреннего рынка газом украинской добычи говорить о полном переходе к рыночным ценам на газ для населения по принципу импортного паритета преждевременно.

В конце мая, повышение цен на газ для населения отложили на два месяца.