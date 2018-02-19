Гройсман пообещал более стабильные цены в 2018 году

Гройсман пообещал в 2018-м стабильные цены, которые "нельзя регулировать"

В 2018 году цены будут более стабильными, чем в предыдущем, 2017 году.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала Украина.

"Задача - сделать так, чтобы качество жизни каждой украинской семьи повысилась. Это невозможно сделать быстро, но мы начали это делать - это факт. В 2017 начали ряд изменений, которые позволили расти национальной экономике. Я точно знаю, что в 2018 цены будут более стабильными, чем в 2017 году", - сказал он.

Премьер также высказался резко против контроля цен. "Любая регуляция приведет к еще большему скачку цен", - уверен он.

По словам главы правительства, цены повысились по разным причинам, в том числе на мясо, которое подорожало больше всего. Сейчас в Украине начали внедрять поддержку фермеров, что позволит восстановить поголовье скота, в том числе в личных хозяйствах.

Гройсман подчеркнул, что искусственный контроль цен - это путь в никуда. "Я выбираю другой путь - стимулирование роста отраслей экономики и насыщения рынка собственной продукцией. Поэтому цены будут стабильными", - заявил он.

"Также мы сделаем возможным инвестирования в госкомпании, привлечение средств открыто, без теневых схем. Это откроет возможности для 5-7% экономического роста", - подчеркнул премьер.

Он также добавил: "Я "контролерам", которые мешают бизнесу работать, спуску не дам. Это вызов для всех ветвей власти".

Кроме того, по его словам, средняя зарплата в этом году должна составить 10 тыс. грн.

Напомним, потребительская инфляция в Украине по итогам 2017 года составила 13,7%, ускорившись с 12,4% в 2016 году. В 2015-м рост цен был зафиксирован на уровне 43,3%, в 2014 году – 24,9%.

Ранее в НБУ отмечали, что рост цен в Украине достиг пика в июне 2017 года из-за более резкого подорожания сырых продуктов питания. Кроме того, для НБУ оказался неожиданностью рост цен в ноябре - инфляция росла выше темпов, которые прогнозировал регулятор.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции до 8,9% на 2018 год с предыдущего прогноза в 7,3%. В течение следующих двух лет, к 2020 году, инфляция снизится до 5% годовых.