Гройсман озвучил сроки получения следующего транша от МВФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что расчитывает на получение нового транша от Международного валютного фонда (МВФ) в декабре 2018 года.

Он сообщил, что очередной транш от МВФ Украина получит после того, как будет утвержден проект Госбюджета на 2019 год, передает Reuters.

"Да. Мы рассчитываем на транш в декабре", - заявил Гройсман.

Премьер-министр сообщил, что возобновление сотрудничества с МВФ позволит также привлечь кредиты от Евросоюза и Всемирного банка.

Ранее сообщалось, что рассмотрение советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) новой программы сотрудничества с Украиной возможно после утверждения Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год.

Напомним, что 19 октября Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA) на $3,9 млрд, которая заменит программу программу расширенного финансирования (EFF). Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

Сейчас Украина сотрудничает с МВФ по программе EFF, которая была утверждена в марте 2015 года и истекает в марте 2019 года. Программой было предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года. Всего по программе EFF Украина получила $7,7 млрд.

Ранее в Совете директоров МВФ заявляли, что готовы утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.

Кабинет министров во время заседания 14 ноября одобрил с трехдневной доработкой проект закона о государственном бюджете на 2019 год ко второму чтению. Как отметила во время заседания и.о. министра финансов Оксана Маркарова, дефицит бюджета в данном варианте законопроекта остается на уровне 2,3% ВВП.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий утверждал, что парламент рассмотрит проект закона о госбюджете на 2019 год в четверг, 22 ноября.