Гройсман отказался от планов повысить минимальную зарплату

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на данный момент нет возможности для принятия решения о повышении минимальной заработной платы.

Об этом он сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"В чем вопрос повышения минималки? Минималка зависит от развития национальной экономики, она должна быть посильной для работодателей. Кроме того, она влечет за собой и бюджетные расходы. Это все должно быть сбалансированным. 3,2 тыс. грн - это был наш четкий расчет. Поэтому будем идти дальше. И как экономика будет реагировать, так мы и будем двигаться дальше", - сообщил премьер.

При этом, Гройсман подчеркнул, что выступает за то, чтобы и минимальная, и отраслевые зарплаты росли. "Надеюсь на то, что мы сможем это делать дальше, но сейчас возможности для такого решения нет", - отметил он.

По мнению Гройсмана, достичь уровня средней зарплаты в 10 тыс. грн будет, возможно, даже в случае, если минимальная зарплата не будет повышена до 4,2 тыс. грн.

Напомним, что с 1 января в Украине повысили минимальную заработную плату до 3723 грн в месяц.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что минимальную зарплату повысят до 4100 грн. Но через несколько дней Кабмин ответил, что у него нет таких расчетов, а повышение возможно при условии экономического роста в государстве.

При этом, в средине апреля Министерство финансов заявило, что не видит возможности для пересмотра размера минимальной заплаты в Украине до уровня 4,2 тыс. грн.