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Гройсман обвинил облгазы в мошенничестве и пригрозил "привести их в чувство"

Сегодня, 13:21
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Премьер о ситуации с тарифами на местах: Газ стоит 8,55 за кубометр, все остальное – мошенничество поставщиков

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал начать масштабную проверку облгазов для того, чтобы "привести их в чувство" после того, как стало известно о начислении потребителям газа дополнительных необоснованных сумм в платежках.

Об этом глава Кабмина заявил в ходе "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу, 7 декабря.

В частности Гройсман инициировал создание специальной рабочей группы. Он обратился к Министерству энергетики и угольной промышленности, а также к Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с требованием провести проверки поставщиков энергоресурсов на местах и ​​исправить ситуацию с установлением тарифов, если они превышают прогнозируемые уровни.

"Я подготовил поручение, обращусь к Минэнергоугля и НКРЭКУ. Думаю, что в среду мы поручим правительству или примем какой-либо другой документ ... Надо поддержать НКРЭКУ с точки зрения контроля и штрафовать облгазы ... Облгазы выходят за пределы своих полномочий, а люди страдают ... Сделаем группу и начнем их приводить в чувство", – заявил Гройсман.

Премьер подчеркнул, что очень "обеспокоен" сложившейся ситуацией.

"Обращаюсь к гражданам: платите только за фактически потребленный газ по цене 8,55 грн за кубометр. Все остальное - мошенничество со стороны поставщиков", – сказал глава правительства.

Напомним, что ранее НКРЭКУ запретила облгазам проводить доначисления в платежках за потребленный в октябре газ.

Теги:   Облгаз Рынок газа НКРЭКУ Владимир Гройсман

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