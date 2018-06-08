Гройсман не нашел ответа на вопрос о повышении цены на газ для населения

По словам премьер-министра, простого ответа на этот вопрос нет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что повышение цены на газ для населения до уровня промышленных цен остается среди требований Международного валютного фонда (МВФ) и отметил, что простого ответа на этот вопрос в правительстве нет.

Об этом он сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу, 8 июня, передает Интерфакс-Украина.

"Это очень чувствительный вопрос, и вы это знаете. Он очень сложный и очень негативно воспринимается обществом. Вы знаете требование международных партнеров о выравнивании цен внутри страны. Простого ответа на этот вопрос нет", – заявил он.

По словам Гройсмана, Украина нуждается в международной поддержке, поскольку вынуждена обслуживать внешний долг, накопленный с 2006 по 2013 годы.

"Я ищу выход, чтобы обслуживать внешние долги с одной стороны, а с другой стороны, - чтобы украинцы с низкими доходами не ощутили повышения", – подытожил он, призвав депутатов "не злорадствовать по поводу цены газа".

Отметим, что ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что ЕК ожидает от Украины плана отказа от PSO за два-три года.

Постановление Кабмина от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продлило их до конца мая. Затем правительство отложило повышение цен на газ для население до конца июля.

Как известно, МВФ выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

В настоящее время вопрос цен на газ для населения наравне с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде является одним из двух ключевых для возобновления финансирования со стороны МВФ, с которым правительство ведет пока безрезультатные дискуссии.

По мнению Гройсмана, до достижения полного обеспечения внутреннего рынка газом украинской добычи говорить о полном переходе к рыночным ценам на газ для населения по принципу импортного паритета преждевременно.