Гройсман назвал препятствие для решения вопроса автомобилей на еврономерах

Кабинет министров Украины готов на протяжении месяца урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если Верховная Рада делегирует им это право.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Я знаю, что вы очень тщательно занимаетесь этим вопросом в комитете, и мы готовы принимать участие для того, чтобы этот вопрос можно было урегулировать законодательством Украины", - сказал он.

При этом премьер отметил, что если вопрос должен быть урегулирован в рамках украинского парламента, то нужна позиция профильного комитета, в котором ведутся дискуссии с ассоциацией.

Гройсман считает ненормальной ситуацию с ввозом в Украину автомобилей без законной их регистрации на территории страны.

По данным Государственной фискальной службы, на 31 января 2018 на территории Украины в целом находится почти 425,4 тыс. авто с иностранной регистрацией. При этом, из них более 246,4 тыс. автомобилей – незаконно.

Напомним, что еще в мае прошлого года Гройсман заявлял, что правительство готово принять участие в подготовке изменений в законодательство, касающихся автомобилей с иностранной регистрацией.

6-7 сентября под Верховной Радой провели акцию протеста с требованием ввести доступную растаможку для авто с еврономерами.

Сейчас для граждан Украины невозможна регистрация ввезенных из-за границы авто, не соответствующих стандартам Евро-5. Это означает невозможность регистрации автомобилей старше 2010 года выпуска (когда начал действовать этот стандарт) - независимо от их технического состояния.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявляла, что стоимость растаможки авто на еврономерах составит от €1 тыс.

Позже она отметила, что законопроект о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации в Украине уже готов.

В средине ноября в Кабмине заявили о намерениях обязать владельцев транспортных средств, временно ввозимых в страну, ставить их на учет в течение 10 рабочих дней.

В начале декабря прошлого года Государственная фискальная служба сообщила, что взыскала 38 млн грн штрафов за нарушение сроков транзита и сроков временного ввоза автомобилей.