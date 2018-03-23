Гройсман назвал препятствие для решения вопроса автомобилей на еврономерах

Кабинет министров Украины готов на протяжении месяца урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если Верховная Рада делегирует им это право.
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает агентство Интерфакс-Украина.
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"Я знаю, что вы очень тщательно занимаетесь этим вопросом в комитете, и мы готовы принимать участие для того, чтобы этот вопрос можно было урегулировать законодательством Украины", - сказал он.
При этом премьер отметил, что если вопрос должен быть урегулирован в рамках украинского парламента, то нужна позиция профильного комитета, в котором ведутся дискуссии с ассоциацией.
Гройсман считает ненормальной ситуацию с ввозом в Украину автомобилей без законной их регистрации на территории страны.
По данным Государственной фискальной службы, на 31 января 2018 на территории Украины в целом находится почти 425,4 тыс. авто с иностранной регистрацией. При этом, из них более 246,4 тыс. автомобилей – незаконно.
Напомним, что еще в мае прошлого года Гройсман заявлял, что правительство готово принять участие в подготовке изменений в законодательство, касающихся автомобилей с иностранной регистрацией.
6-7 сентября под Верховной Радой провели акцию протеста с требованием ввести доступную растаможку для авто с еврономерами.
Сейчас для граждан Украины невозможна регистрация ввезенных из-за границы авто, не соответствующих стандартам Евро-5. Это означает невозможность регистрации автомобилей старше 2010 года выпуска (когда начал действовать этот стандарт) - независимо от их технического состояния.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявляла, что стоимость растаможки авто на еврономерах составит от €1 тыс.
Позже она отметила, что законопроект о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации в Украине уже готов.
В средине ноября в Кабмине заявили о намерениях обязать владельцев транспортных средств, временно ввозимых в страну, ставить их на учет в течение 10 рабочих дней.
В начале декабря прошлого года Государственная фискальная служба сообщила, что взыскала 38 млн грн штрафов за нарушение сроков транзита и сроков временного ввоза автомобилей.
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