Правительство хочет монополизировать конкурсы на руководителей госпредприятий - СМИ

Кабинет министров планирует изменить процедуру назначения на конкурсах руководителей государственных предприятий и членов их наблюдательных советов.

Соответствующий проект вынесен на рассмотрение правительства в среду, 21 марта, сообщают Наши гроши.

Проект внесен первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым. Документ предусматривает, что с момента его принятия прекращаются все кадровые конкурсы для госпредприятий со стоимостью активов и годового дохода свыше 200 млн грн, если в настоящее время не определены кандидаты на должность.

Теперь правительство предлагает проводить по новым правила, по мнению разработчиков, должна значительно сократить время проведения конкурсов.

Претендентов на должности будет утверждать комитет, однако его состав сократится с 18 до 8 человек. Половину из них составят представители Кабмина, половину - независимые эксперты, которые будут утверждать правительство. Кворум для избрания кандидата - три участника, то есть будет достаточно представителей правительства.

Претендентов будет утверждать комиссия из пяти человек: двое - представители Секретариата Кабмина, представитель Минюста, представитель органа управления и специалист по отбору персонала. Последний будет иметь совещательный голос, но он изучает документы претендентов, его работу оплачивает предприятие, для которого ищут руководителя. Состав комиссии утверждать министр Кабмина.

В течение двух недель с момента окончания принятия заявок, специалист предоставляет комиссии свои выводы и рекомендует пять лучших претендентов. Далее комиссия может сократить этот список до трех претендентов и передать комитета, который и выбирает лучшего.

На утверждение нового руководителя вносит министр Кабмина.