Гройсман анонсировал запуск ЗСТ с Турцией до конца 2018 года

Премьер считает, что соглашение о зоне свободной торговли с Турцией будет влиять на экономику

Украина может подписать соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турцией до конца 2018 года.

Об это заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українські Новини.

"Мы хотим в этом году подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией. Это все будет влиять на экономику и качество жизни украинских граждан", - сказал он.

Напомним, что товарооборот между Украиной и Турцией вырос на 20,1% до $3,7 млрд в 2017 году в сравнении с 2016 годом.

Добавим, что несколько недель назад Украина и Израиль завершили переговоры по созданию зоны свободной торговли.