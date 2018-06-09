Гройсман анонсировал старт малой приватизации через систему ProZorro

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По словам Гройсмана, малая приватизация начнется уже в текущем месяце

По словам Гройсмана, малая приватизация начнется уже в текущем месяце

В июне в Украине стартует малая приватизация через систему ProZorrо, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

 

По словам главы Кабмина, будут приватизированы небольшие активы, которые не представляют стратегического значения для экономики страны. 

Он добавил, что крупные и важные активы будут сохранены в собственности государства.

Те же, где можно привлечь капитал для обновления технологий и приумножения рабочих мест, пройдут подготовку с привлечением известных мировых советников.

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