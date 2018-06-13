Гривня рекордно укрепилась в отношении к доллару – Bloomberg

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Гривня возглавила список наиболее укрепившихся к доллару валют
Фото: NBU via Flickr

Гривня возглавила список наиболее укрепившихся к доллару валют

Украинская гривня стала лидером среди валют, которые наиболее укрепились к доллару с начала 2018 года.

 

Как пишет Bloomberg, держать под контролем государственные финансы помогла программа сотрудничества с Международным валютным фондом.

Согласно данным агентства, в этом году гривня выросла на 7,6% в отношении к доллару, опередив грузинский лари и колумбийский песо.

При этом, агентство отмечает, что у Украины, которая входит в пятерку наиболее уязвимых развивающихся рынков, есть ряд проблем. В частности, у нее низкий объем золотовалютных резервов, высокий уровень коррупции и большой государственный долг.

Ранее сообщалось, что Кабмин спрогнозировал курс гривни к доллару на конец 2018 года. По прогнозу Минэкономики, в зависимости от разных сценариев - оптимистического или пессимистического - курс составит от 27 до 30 грн за доллар.

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