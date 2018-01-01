Гривна крепнет. Каким будет курс доллара до 14 декабря – прогноз Atlant Finance Сегодня, 20:30 11 Цей матеріал також доступний українською Доллар постепенно отступает Фото: flickr/Dylan Factor

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривна была в рамках прогнозируемого диапазона.

На сегодня математически обоснованным курсом гривны должен быть диапазон 228,0-28,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривна будет в коридоре 27,7-28,2 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынке.

В понедельник с самого начала торговой сессии продавцы валюты попытались раскачать курс, но очень быстро предложение валюты превысило спрос, а сокращение банковской ликвидности в системе сразу на 6,2 млрд грн (до 50,8 млрд грн), снизило спрос на валюту, что позволило гривне незначительно усилиться. Представительства иностранных компаний, начали процесс покупки валюты для репатриации дивидендов, но объемы покупки достаточно небольшие и покупка идет достаточно планомерно без особого ажиотажа. В результате сложившейся ситуации на валютном рынке НБУ вышел на рынок в анонимном формате с покупкой валюты по курсу 28,16 грн/$ и по оценкам купил около $10 млн.

Во вторник гривна продолжила укрепляться, чем порадовала немногочисленных покупателей и заставила понервничать продавцов. Межбанк повел себя очень нестандартно как для периода репатриации дивидендов "дочками" иностранных компаний. Иностранцы оказались очень сдержанными ро части покупки валюты, чем заставили задуматься продавцов и спекулянтов. С самого открытия торговой сессии продавцы валюты попытались поднять котировки на валюту, но из-за отсутствия покупателей их попытки довольно быстро провалились, и гривна продолжила укрепляться. Нацбанк решил воспользоваться ситуацией и вышел на рынок с покупкой валюты в "анонимном" формате. Покупал регулятор по курсу 28,09 грн/$, чем уберег доллар от значительного проседания до уровня в 28,00 грн/$. По расчетам, купил НБУ около $20 млн.

В среду на валютном рынке гривна продолжила укрепляться по отношению к доллару, продавив курс ниже психологического порога в 28 грн/$. В целом сессия в среду проходила по сценарию начала недели. С самого открытия торговой сессии продавцы валюты попытались раскачать рынок в направлении роста котировок, но данная попытка снова очень быстро не удалась, после чего гривна начала укрепляться на межбанке. Регулятор снова воспользовался ситуацией и вышел на рынок с покупкой валюты в анонимном формате по 27,97 грн/$, чем остановил дальнейшее проседание валюты. По расчетам купил НБУ около $20 млн.

В четверг на межбанке все еще преобладало предложение валюты, что положительно влияло на котировки гривны. НБУ вышел на межбанковский валютный рынок в "анонимном" формате с выкупом доллара по 27,88 грн/$, обнародовав желаемый объем покупки в 88 млн. долларов, чем фактически остановил дальнейшее проседание курса. По нашим расчетам купил в результате регулятор около $25 млн. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона с продажей или покупкой валюты в эти дни не выходил.