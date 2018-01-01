Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Олег Гавриш
Как повлияет на экономику Украины снижение цен на нефть
Олег Кирилюк
Какие реформы проведены в сфере пользования недрами
Дмитрий Лисицкий
Миссия бизнеса: попытка честной беседы
Ярослав Заблоцкий
Медицинская реформа по-украински

Гривна крепнет. Каким будет курс доллара до 14 декабря – прогноз Atlant Finance

Сегодня, 20:30
11
Цей матеріал також доступний українською

Доллар постепенно отступает

Фото: flickr/Dylan Factor

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривна была в рамках прогнозируемого диапазона.

На сегодня математически обоснованным курсом гривны должен быть диапазон 228,0-28,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривна будет в коридоре 27,7-28,2 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынке.

В понедельник с самого начала торговой сессии продавцы валюты попытались раскачать курс, но очень быстро предложение валюты превысило спрос, а сокращение банковской ликвидности в системе сразу на 6,2 млрд грн (до 50,8 млрд грн), снизило спрос на валюту, что позволило гривне незначительно усилиться. Представительства иностранных компаний, начали процесс покупки валюты для репатриации дивидендов, но объемы покупки достаточно небольшие и покупка идет достаточно планомерно без особого ажиотажа. В результате сложившейся ситуации на валютном рынке НБУ вышел на рынок в анонимном формате с покупкой валюты по курсу 28,16 грн/$ и по оценкам купил около $10 млн.

Во вторник гривна продолжила укрепляться, чем порадовала немногочисленных покупателей и заставила понервничать продавцов. Межбанк повел себя очень нестандартно как для периода репатриации дивидендов "дочками" иностранных компаний. Иностранцы оказались очень сдержанными ро части покупки валюты, чем заставили задуматься продавцов и спекулянтов. С самого открытия торговой сессии продавцы валюты попытались поднять котировки на валюту, но из-за отсутствия покупателей их попытки довольно быстро провалились, и гривна продолжила укрепляться. Нацбанк решил воспользоваться ситуацией и вышел на рынок с покупкой валюты в "анонимном" формате. Покупал регулятор по курсу 28,09 грн/$, чем уберег доллар от значительного проседания до уровня в 28,00 грн/$. По расчетам, купил НБУ около $20 млн.

В среду на валютном рынке гривна продолжила укрепляться по отношению к доллару, продавив курс ниже психологического порога в 28 грн/$. В целом сессия в среду проходила по сценарию начала недели. С самого открытия торговой сессии продавцы валюты попытались раскачать рынок в направлении роста котировок, но данная попытка снова очень быстро не удалась, после чего гривна начала укрепляться на межбанке. Регулятор снова воспользовался ситуацией и вышел на рынок с покупкой валюты в анонимном формате по 27,97 грн/$, чем остановил дальнейшее проседание валюты. По расчетам купил НБУ около $20 млн.

В четверг на межбанке все еще преобладало предложение валюты, что положительно влияло на котировки гривны. НБУ вышел на межбанковский валютный рынок в "анонимном" формате с выкупом доллара по 27,88 грн/$, обнародовав желаемый объем покупки в 88 млн. долларов, чем фактически остановил дальнейшее проседание курса. По нашим расчетам купил в результате регулятор около $25 млн. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона с продажей или покупкой валюты в эти дни не выходил.

Теги:   Atlant Finance Курс доллара Межбанк Курс валют

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

29 ноября, 00:42

article_img
Россия полностью заблокировала украинские порты в Азовском море - Омелян

Читайте также

Страны

Сегодня, 20:44

article_img
В России священник хвастался богатой жизнью в Instagram, но потом удалил аккаунт
Страны

Сегодня, 19:40

article_img
Предполагаемую дочь Путина впервые показали на российском телевидении. Теперь она - ученый
Карточки

Сегодня, 17:51

article_img
Знаковые лица Майдана пять лет назад и сейчас

ТОП-3 блога

Татьяна Коробова - фото
Татьяна Коробова
Как развивать личный бренд через лидерство
1276
Александр Чапча - фото
Александр Чапча
Как настроить бизнес-процессы и создать команду мечты
1204
Андрей Шевчишин - фото
Андрей Шевчишин
Каким будет курс под Новый год
1200
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что будет с курсом доллара
5786
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как реформирование ВТО повлияет на Украину
5497
Иван Компан - фото
Иван Компан
С Путиным сейчас лучше не встречаться
1624
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15769
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7100
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что показал конфликт с Россией
7023