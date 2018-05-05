Граждане "без доходов" и владельцы элитного жилья оформили почти 1 млн субсидий

0 комментировать
Минсоцполитики возмущено большим количеством субсидий для владельцев элитного жилья
Фото: Skyline

Минсоцполитики возмущено большим количеством субсидий для владельцев элитного жилья

В прошлом отопительном сезоне граждане с высоким уровнем материального обеспечения или с теневыми доходами оформили почти 1 млн жилищных субсидий.

Такие данные сообщили в Министерстве социальной политики.

В частности, по данным министерства, субсидиями воспользовались 23,4 тыс. домохозяйств в домах площадью более 200 кв. м, а также 28,5 тыс. домохозяйств в квартирах площадью более 120 кв. м. Кроме того, субсидии оформили еще 925 тыс. домохозяйств, в состав которых входили лица, задекларировавшие полное отсутствие доходов.

Как отметил министр Андрей Рева, ситуация, когда налогоплательщики содержат таких субсидиантов, является несправедливой и неприемлемой.

"Цель принятия 329-го постановления Кабинета министров – мотивация населения к легализации своих трудовых отношений, попытка сделать систему назначения субсидий адресной и провести верификацию для внедрения монетизации", - заявил Рева.

Как известно, с 1 мая в Украине изменились правила начисления субсидий. В частности, помощи государства в частичной оплате жилищно-коммунальных услух лишат владельцев автомобилей и просторных квартир.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове