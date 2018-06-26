Готовь сани летом. Правительство оценило подготовку Украины к отопительному сезону

Готовность к отопительному сезону в Украине составляет около 28%

Жилой сектор Украины готов к началу нового отопительного сезона на 28%, социальные объекты – на 26,7%.

Об этом заявил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк в ходе селекторного совещания по подготовке к новому отопительному сезону, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Мы видим рост финансирования подготовки к отопительному сезону с 9 млрд в 2017-м до 11 млрд, заложенных на сегодня. Органы местного самоуправления планируют использовать на подготовку к отопительному сезону 3% от бюджетов развития", - добавил в свою очередь министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

При этом, по его словам, указанных средств недостаточно.

Зубко призвал предприятия, предоставляющие услуги по водо- и теплоснабжению, заключить договора о реструктуризации задолженностей за газ во избежание его отключения во время отопительного сезона.

"Уже списано штрафов и пени на 6,4 млрд грн (согласно закону об урегулировании задолженностей за энергоносители теплоснабжающих организаций – ред.). Но есть семь предприятий, имеющих самую большую задолженность, но не подписавших договоры на реструктуризацию", - отметил Зубко.

По его словам, в частности, в перечень вошли Харьковские теплосети (1,16 млрд грн долга за газ), Донецкое теплокоммунэнерго (819 млн грн) и Криворожтеплоцентраль (550 млн грн).

"Более всего меня беспокоит Харьков: это долги по электроэнергии на 1,17 млрд грн, по газу – на 1,16 млрд грн. И на сегодня в Харькове отсутствует горячее водоснабжение", - сказал министр.

Он напомнил, что кроме реструктуризации долгов, города могут использовать остатки на казначейских счетах, которые к настоящему времени составляют 68 млрд грн.