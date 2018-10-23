Государство в четыре раза уменьшило расходы на субсидии

В январе-сентябре 2018 года сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, составила 782,5 млн грн, что в 4,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (3,3 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, расходы на субсидии в городах составили 581,6 млн грн, в сельской местности - 200,9 млн грн, в то время как год назад - 2,3 млрд грн и 958 млн соответственно.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в сентябре уменьшился на 31,6% в сравнении с сентябрем прошлого года - до 102,3 грн.

В целом в январе-сентябре за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 4,4 млн домохозяйств, что на 39,8% меньше, чем за такой же период прошлого года.

На домохозяйства в городах приходилось 65,7% таких обращений, в сельской местности - 34,3%.

Субсидии назначили 3,2 млн домохозяйствам с учетом обратившихся за субсидиями в 2017 году, но получили их только в этом году.

Из них в городских поселениях - 2,1 млн домохозяйств, в сельской местности - не более 1 млн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество таких домохозяйств уменьшилось на 59,2%.