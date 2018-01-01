Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Компан
Поднебесная наносит ответный удар
Ярослава Авраменко
Что делать заемщикам во время военного положения
Виктор Довгань
Как решить вопрос разрешений на транзит грузов через Польшу
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками

Государственную фискальную службу планируют разделить на таможню и налоговую

Сегодня, 12:55
13
Цей матеріал також доступний українською

ГФС ждут изменения

Фото: ГФС

Государственную фискальную службу планируют разделить на таможню и налоговую. Это предполагает новая концепция ведомства.

Ее представят в течение месяца, сообщила министр финансов Оксана Маркарова. Подробнее - в сюжете Радио НВ.

Почему хотят разделить

Объединение таможни и налоговой породило орган, где было неизвестно, кто кем руководил, говорит в комментарии Радио НВ нардеп, член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Александр Кирш. По его словам, новая концепция должна сбалансировать в правах таможню и налоговую, которые будут подчиняться Минстерству финансов.

"Все же по сути это разные органы. Их объединение в "Минздох" было искусственным, когда пытались создать единого монстра, ответственного за деньги. Курировать новые отдельные органы должно министерство финансов. Они должны быть параллельными друг другу - а не так, что налоговая важнее таможни. Потому что у них интерес разный. Тот НДС, который налоговая взыскала, таможня должна возмещать", - сказал Кирш.

Плюсы и минусы

Как подход объединения таможенного и дополнительного направлений, так и их разъединение - достаточно обоснованные и имеют свои плюсы и минусы, сказал в комментарии Радио НВ директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

По его подсчетам, сейчас объем контрабанды в Украину на таможне составляет от 3 до 4 миллиардов долларов в год, что больше суммы кредитов, которую выдает Международный валютный фонд. В ведомстве часто отмечают, что основная задача таможни - безопасность, а налоги на втором месте. Такой подход, говорит Несходовский, приводит к злоупотреблениям, ведь это направление наполнения казны становится не в приоритете для работников таможни.

"Самое главное - обеспечить, чтобы в таможенном направлении произошла кадровая реформа, были повышены ответственность, улучшено техническое и методологическое обеспечение, повышен уровень зарплат. Это должно снизить уровень контрабанды ", - отметил Несходовский.

"Как внутренне будут построены эти структуры - для бизнеса не особенно важно", - отметила в комментарии Радио НВ заместитель директора Европейской бизнес- ассоциации Светлана Михайловская. По ее словам, самое важное для бизнеса в контексте государства - это улучшение коммуникации, которое достигается за счет оцифровки.

"Проблемы, которые возникали в коммуникации с бизнесом ранее, не были связаны с тем, разделена или объединена структура", - добавила Михайловская.

Теги:   Радио НВ Налоговая инспекция Государственная фискальная служба Таможня

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Вчера, 13:22

article_img
Снова в игре. Насиров рассказал, когда приступит к работе и какую получил компенсацию за "прогул"

Читайте также

Футбол

Сегодня, 04:22

article_img
Не наиграл на плей-офф. Реакция соцсетей на вылет Шахтера из Лиги чемпионов
Футбол

Сегодня, 02:38

article_img
Фонсека прокомментировал вылет Шахтера из Лиги чемпионов
Страны

Вчера, 23:50

article_img
Огни на Эйфелевой башне погасят в память о погибших в Страсбурге

ТОП-3 блога

Иван Компан - фото
Иван Компан
Поднебесная наносит ответный удар
731
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как повлияет на экономику Украины снижение цен на нефть
5276
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
4241
Дмитрий Лисицкий - фото
Дмитрий Лисицкий
Миссия бизнеса: попытка честной беседы
2034
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15773
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7102
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что показал конфликт с Россией
7028

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться