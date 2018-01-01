Государственную фискальную службу планируют разделить на таможню и налоговую Сегодня, 12:55 13 Цей матеріал також доступний українською ГФС ждут изменения Фото: ГФС

Государственную фискальную службу планируют разделить на таможню и налоговую. Это предполагает новая концепция ведомства.

Ее представят в течение месяца, сообщила министр финансов Оксана Маркарова. Подробнее - в сюжете Радио НВ.

Почему хотят разделить

Объединение таможни и налоговой породило орган, где было неизвестно, кто кем руководил, говорит в комментарии Радио НВ нардеп, член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Александр Кирш. По его словам, новая концепция должна сбалансировать в правах таможню и налоговую, которые будут подчиняться Минстерству финансов.

"Все же по сути это разные органы. Их объединение в "Минздох" было искусственным, когда пытались создать единого монстра, ответственного за деньги. Курировать новые отдельные органы должно министерство финансов. Они должны быть параллельными друг другу - а не так, что налоговая важнее таможни. Потому что у них интерес разный. Тот НДС, который налоговая взыскала, таможня должна возмещать", - сказал Кирш.

Плюсы и минусы

Как подход объединения таможенного и дополнительного направлений, так и их разъединение - достаточно обоснованные и имеют свои плюсы и минусы, сказал в комментарии Радио НВ директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

По его подсчетам, сейчас объем контрабанды в Украину на таможне составляет от 3 до 4 миллиардов долларов в год, что больше суммы кредитов, которую выдает Международный валютный фонд. В ведомстве часто отмечают, что основная задача таможни - безопасность, а налоги на втором месте. Такой подход, говорит Несходовский, приводит к злоупотреблениям, ведь это направление наполнения казны становится не в приоритете для работников таможни.

"Самое главное - обеспечить, чтобы в таможенном направлении произошла кадровая реформа, были повышены ответственность, улучшено техническое и методологическое обеспечение, повышен уровень зарплат. Это должно снизить уровень контрабанды ", - отметил Несходовский.

"Как внутренне будут построены эти структуры - для бизнеса не особенно важно", - отметила в комментарии Радио НВ заместитель директора Европейской бизнес- ассоциации Светлана Михайловская. По ее словам, самое важное для бизнеса в контексте государства - это улучшение коммуникации, которое достигается за счет оцифровки.

"Проблемы, которые возникали в коммуникации с бизнесом ранее, не были связаны с тем, разделена или объединена структура", - добавила Михайловская.