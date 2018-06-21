Госстат оценил рост розничной торговли в Украине

Товарооборот розничной торговли Украины в январе-мае 2018 года увеличился на 6,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее данным, оборот розничной торговли в мае-2018 в сравнении с апрелем-2018 возрос на 2,7%, в сравнении с маем-2017 – на 5,2%.

Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли в мае-2018 в сравнении маем-2017 увеличился на 4,9%, а в сравнении апрелем-2018 – на 2,3%, составив 54,3 млрд грн.

Оптовый товарооборот предприятий за 5 месяцев текущего года в сравнении с соответствующим периодом минувшего года вырос на 4,8% и составил 846,4 млрд грн.

Напомним, что в 2017 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос на 8,8% в сравнении с 2016 годом и составил 816,6 мрлд грн.