Госстат неожиданно изменил оценку роста экономики Украины

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины апреле-июне 2018 года составил 3,8% к аналогичному периоду 2017 года. Согласно предварительной оперативной оценке Государственной службы статистики, обнародованной в середине августа, этот показатель составлял 3,6%.

Об этом говорится в новом экспресс-выпуске ведомства.

В отношении к предыдущему кварталу экономика страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) выросла на 1%.

Согласно данным, номинальный ВВП за второй квартал 2018 года составил 807,3 млрд грн, изменение дефлятора – 17%. Во втором квартале 2017 года эти показатели были равны 664,8 млрд грн и 20,9% соответственно.

ВВП на душу населения, по оценкам ведомства, в апреле-июне этого года вырос до 19 тыс. грн, в реальном выражении – на 4,3% к апрелю-июню прошлого года.

Доля конечных потребительских расходов выросла с 90% год назад до 91,5%, тогда как валовых накоплений сократилась с 15,3% до 14,6%, а негативный вклад сальдо экспорта и импорта товаров и услуг увеличился с 5,3% до 6,1%.

Напомним, Нацбанк в июле оценивал рост ВВП во втором квартале в 3,2%. Также регулятор прогнозирует ускорение роста экономики страны в этом году до 3,4% с 2,5% в прошлом. В то же время НБУ ожидает замедления роста в 2019 году до 2,5% с последующим ускорением до 2,9% в 2020 году.

Кроме того, Всемирный банк (ВБ) оставил без изменения прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 года на уровне 3,5% и 4% соответственно. В то же время ВБ предупредил, что прогноз на 2018 год предусматривает реализацию Украиной отложенных реформ. Если они не будут имплементированы, экономический рост может замедлиться почти до 2%.

МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, в то же время ухудшил прогноз на 2019 год до 3,3% с 4%.

Европейский банк реконструкции и развития оставил неизменным прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3% и ожидает сохранения соответствующего темпа роста в 2019 году.