Госстат назвал профессии с самыми высокими зарплатами в Украине

В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты получают работники в Киеве

По итогам марта 2018 года, самую высокую заработную плату получали работники в сфере авиационного транспорта - 31,7 тыс. грн, что на 4% больше, чем в феврале.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Второе место занимает финансовая и страховая деятельность. Средняя зарплата в области составляла 17,7 тыс. грн, что на 22,6% больше, чем месяцем ранее.

IТ-отрасль занимает третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий. В среднем работники этой отрасли в марте получали 13,8 тыс. грн.

В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты получают работники в Киеве (13,4 тыс. грн), Киевской (8,4 тыс. грн), Донецкой (8,9 тыс. грн) и Днепропетровской областях (8,4 тыс. грн).

Напомним, что с 1 января в Украине повысили минимальную зарплату до 3723 грн в месяц.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ее повысят до 4100 грн. Но через несколько дней Кабмин ответил, что у него нет таких расчетов, а повышение возможно при условии экономического роста в стране.

При этом в середине апреля Министерство финансов заявило, что не видит возможности для пересмотра размера минимальной зарплаты в Украине до уровня 4,2 тыс. грн.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также отметил, что пока нет возможности для принятия решения о повышении минимальной зарплаты.