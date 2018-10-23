Госорганы запланировали 143 тысячи проверок бизнеса в 2019 году

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Бизнес может узнать, когда его ждет проверка
Фото: 112.ua

Бизнес может узнать, когда его ждет проверка

На 2019 год запланировано 143 400 проверок украинского бизнеса.

Об этом свидетельствует опубликованный проект годового плана проверок контролирующих государственных органов, сообщает Opendatabot.

Наиболее распространенные - от службы по чрезвычайным ситуациям, службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, службы по труду.

Наибольшее количество проверок ожидается в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Чаще всего будут проверять предприятия, которые занимаются сельским хозяйством, предоставляющие образовательные услуги и компании, которые занимаются оптовой торговлей.

Кроме частного бизнеса в этом году с проверками также придут и к государственным образовательным и медицинским учреждениям.

Напомним, что в прошлом году произошло 27 169 проверок.

 

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