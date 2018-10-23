Госорганы запланировали 143 тысячи проверок бизнеса в 2019 году

На 2019 год запланировано 143 400 проверок украинского бизнеса.
Об этом свидетельствует опубликованный проект годового плана проверок контролирующих государственных органов, сообщает Opendatabot.
Наиболее распространенные - от службы по чрезвычайным ситуациям, службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, службы по труду.
Наибольшее количество проверок ожидается в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Чаще всего будут проверять предприятия, которые занимаются сельским хозяйством, предоставляющие образовательные услуги и компании, которые занимаются оптовой торговлей.
Кроме частного бизнеса в этом году с проверками также придут и к государственным образовательным и медицинским учреждениям.
Напомним, что в прошлом году произошло 27 169 проверок.
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