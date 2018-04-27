Госкомпания попросила повысить цены на электроэнергию

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Укрэнерго инициирует повышение среднего тарифа на передачу электроэнергии

Укрэнерго инициирует повышение среднего тарифа на передачу электроэнергии

Государственная компания Укрэнерго просит повысить средний тариф на передачу электроэнергии по магистральным сетям на 17,3%, или на 0,8 коп/кВт-час, до 5,7 коп/кВт-час по сравнению с действующим тарифом 4,9 коп/кВт-час.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські новини.

Инициатива вынесена на публичное обсуждение 16 мая.

В частности, Укрэнерго предлагает поквартально установить такой тариф: 1 квартал - 3,6 коп/кВт-час, 2 - 6,4 коп/кВт-час, 3 - 6,3 коп/кВт-час и 4 - 6,7 коп/кВт-час.

"Это составляет лишь 2,7% от стоимости электроэнергии, за которую платит непосредственно потребитель и даже не отобразится в его платежках. Однако это сможет почувствовать в своих кошельках наш персонал, получив повышенную зарплату", - заявил глава компании Всеволод Ковальчук.

Согласно обоснованию, скорректированные расчеты тарифов предполагают увеличение расходов на ремонт на 2,2 млн грн, на оплату труда - на 484,4 млн гривен (в таком случае, средняя заработная плата работников Укрэнерго вырастет с 9,6 тыс. грн до 17,3 тыс. грн), расходы на услуги охраны - на 64,2 млн грн, расходы на Государственную инспекцию энергонадзора - на 190,2 млн грн.

Также в обосновании указано, что объем передачи электроэнергии на 2018 год будет составлять 113,5 млрд кВт-час.

Нацкомиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила средний тариф на передачу электроэнергии магистральными сетями для Укрэнерго на 29,4%, или на 2 коп./кВт-час до 4,9 коп./кВт-час с 1 января 2018 года.

В 2017 году Укрэнерго, согласно финансовой отчетности, сократила чистую прибыль на 42%, или на 1,3 млрд грн, до 1,7 млрд грн. Передача электроэнергии увеличилась на 2,4%.

Укрэнерго осуществляет диспетчеризацию энергосистемы Украины и передает электроэнергию от электростанций к сетям энергопоставляющих компаний.

Кроме того, на компанию возложены функции организатора аукционов по доступу к сечению межгосударственных линий электропередачи для экспорта электроэнергии.

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