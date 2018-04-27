Госкомпания попросила повысить цены на электроэнергию

Государственная компания Укрэнерго просит повысить средний тариф на передачу электроэнергии по магистральным сетям на 17,3%, или на 0,8 коп/кВт-час, до 5,7 коп/кВт-час по сравнению с действующим тарифом 4,9 коп/кВт-час.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські новини.

Инициатива вынесена на публичное обсуждение 16 мая.

В частности, Укрэнерго предлагает поквартально установить такой тариф: 1 квартал - 3,6 коп/кВт-час, 2 - 6,4 коп/кВт-час, 3 - 6,3 коп/кВт-час и 4 - 6,7 коп/кВт-час.

"Это составляет лишь 2,7% от стоимости электроэнергии, за которую платит непосредственно потребитель и даже не отобразится в его платежках. Однако это сможет почувствовать в своих кошельках наш персонал, получив повышенную зарплату", - заявил глава компании Всеволод Ковальчук.

Согласно обоснованию, скорректированные расчеты тарифов предполагают увеличение расходов на ремонт на 2,2 млн грн, на оплату труда - на 484,4 млн гривен (в таком случае, средняя заработная плата работников Укрэнерго вырастет с 9,6 тыс. грн до 17,3 тыс. грн), расходы на услуги охраны - на 64,2 млн грн, расходы на Государственную инспекцию энергонадзора - на 190,2 млн грн.

Также в обосновании указано, что объем передачи электроэнергии на 2018 год будет составлять 113,5 млрд кВт-час.

Нацкомиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила средний тариф на передачу электроэнергии магистральными сетями для Укрэнерго на 29,4%, или на 2 коп./кВт-час до 4,9 коп./кВт-час с 1 января 2018 года.

В 2017 году Укрэнерго, согласно финансовой отчетности, сократила чистую прибыль на 42%, или на 1,3 млрд грн, до 1,7 млрд грн. Передача электроэнергии увеличилась на 2,4%.

Укрэнерго осуществляет диспетчеризацию энергосистемы Украины и передает электроэнергию от электростанций к сетям энергопоставляющих компаний.

Кроме того, на компанию возложены функции организатора аукционов по доступу к сечению межгосударственных линий электропередачи для экспорта электроэнергии.