Госдолг Украины увеличился в долларах

Украинский госдолг стал больше в долларовом эквиваленте

Госдолг Украины вырос до $77,4 млрд – на 0,8%, или на $600 млн по итогам марта 2018 года.

Такие данные обнародовало Министерство финансов о состоянии совокупого государственного (прямого) и гарантированного государством долга, передает Интерфакс-Украина.

При этом в национальной валюте госдолг сократился на 0,73%, или на 15 млрд грн – до чуть более 2 трлн грн.

По данным Минфина, сокращение госдолга в марте в гривневом эквиваленте произошло, в основном, за счет разницы курсов валют на конец отчетного периода по сравнению с предыдущим.

С начала года совокупный госдолг в долларовом выражении увеличился на 1,4%, или на чуть более чем $1 млрд, в гривне – снизился на 4,1%, или на 88 млрд грн.

Как сообщалось, госдолг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до $76,3 млрд в эквиваленте, и на 11% - до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте, что составляет около 72% ВВП. По данным Минфина, объем выплат Украины по госдолгу составит более 3 трлн грн в период до 2045 года.