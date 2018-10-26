Госдолг Украины сократился в сентябре

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в сентябре 2018 года сократился на 0,25%, или на $0,19 млрд - до $74,66 млрд.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
В национальной валюте госдолг сократился на 0,18%, или на 3,9 млрд грн – до 2,11 трлн грн.
С начала года совокупный государственный и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 2,2%, или на $1,6 млрд, в гривне – на 1,4%, или на 28,9 млрд грн.
По данным Минфина, государственный долг в сентябре сократился на 0,13% - до 1,8 трлн грн (в долларах сократился на 0,2% - до $64,6 млрд), тогда как внешний возрос на 0,03% - до 1,1 трлн грн (в долларах сократился на 0,03% - до $37,9 млрд).
Гарантированный государством долг за прошлый месяц сократился на 0,52% - до 285,3 млрд грн (в долларах сократился на 0,58% - до $10,1 млрд), в том числе внешний – на 0,19%, до 273 млрд грн (в долларах сократился на 0,26% - до $9,7 млрд).
В Минфине отметили, что основная сумма госдолга номинирована в долларах США, – 43,56%, еще 30,18% - в гривне, 16,29% - в специальных правах заимствования, 8,82% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.
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В 2017 году государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на $5,3 млрд, до 76,3 млрд. В 2016 году общий госдолг Украины увеличился с $65,5 до $70,9 млрд.
По оценкам Минфина, к концу 2018-го госдолг не должен превысить 2,7 трлн грн. В свою очередь президент Петр Порошенко сообщил, что соотношение прямого госдолга Украины к ВВП по итогам первого полугодия 2018 года сократилось до 63%.
Ранее сообщалось, что госдолг Украины протестировали по пяти "шоковым" сценариям. Министерство финансов изучило пять альтернативных вариантов, которые могут негативно повлиять на валовые потребности в финансировании или объем государственного долга. Первый сценарий Валютный шок предусматривает девальвацию гривни на 20% в течение 2018 года в сравнении с валютным курсом 30,1 грн/$. Также Минфин проверял сценарии Шок процентных ставок, Шок снижения роста ВВП, Шок первичного баланса. Финальный, пятый сценарий Шок условных обязательств предусматривает, что стойкость фискального сектора может ухудшиться в связи с рисками сверхплановых обязательств.
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