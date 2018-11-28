Госбюджет Украины ушел в "минус" на 7 млрд грн – Госказначейство

Государственный бюджет за январь-октябрь 2018 года был выполнен с дефицитом 7,2 млрд грн при утвержденном в законе о госбюджете предельном уровне 80,6 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная казначейская служба, передает Интерфакс-Украина.

Ведомство уточнило, что дефицит общего фонда за 10 месяцев составил 11,4 млрд грн при установленном на год потолке в 60,5 млрд грн.

В октябре был зафиксирован профицит 1,14 млрд грн. За прошлый месяц общий фонд был сведен с дефицитом всего 3 млн грн.

Отметим, что по данным Минфина, за январь-октябрь 2018 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 4,8 млрд грн.

Напомним, что доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы - на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита - 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.