Гонтарева рассказала, чем будет заниматься в Лондоне

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Гонтарева может заниматься работой в Лондонской школе экономики несмотря на стартап Медикит

Гонтарева может заниматься работой в Лондонской школе экономики несмотря на стартап Медикит

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью НВ рассказала, что уже с 1 октября живет в Лондоне, так как работает в Лондонской школе экономики.

"У меня за 35 лет профессиональной жизни было семь разных карьер, а сейчас я добавляю восьмую. С первого октября я являюсь сотрудником Института международных отношений Лондонской школы экономики. Я консультирую центробанки по вопросам монетарной политики, валютной политики", – заявила она.

По словам Гонтаревой, первый ее проект в Тунисе напомнил ситуацию в Украине, когда в стране были такие же накопленные дисбалансы и отрицательный счет текущих операций.

"У меня частые командировки. Я скоро полечу в Тирану, в Тунисе уже была. На конференциях надо выступать. Конечно, это очень академическая работа, а я очень большой практик. Мне хочется, чтобы мои рекомендации кто-то исполнял. А приходится привыкать, что исполнение я уже не контролирую", – отметила она.

Гонтарева добавила, что она может заниматься работой в Лондонской школе экономики несмотря на стартап Медикит, где экс-глава НБУ является главой набсовета и основателем.

"Я не должна там делать ежедневную операционную работу. Я нашла менеджмент, теперь все работает. Поэтому я смогла спокойно активировать свой контракт с Лондонской школой экономики, где я могу заниматься интеллектуальной работой", - подчеркнула Гонтареве.

Напомним, Валерия Гонтарева подала заявление об отставке с поста главы Нацбанка Украины 10 апреля 2017 года. После этого она ушла в отпуск за свой счет.

В марте 2018 года Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы НБУ. Выступая с трибуны Рады с отчетом перед голосованием вопроса о своей отставке, Гонтарева заявила, что считает "свою миссию полностью выполненной, поскольку реформы сделаны".

Читайте полный текст интервью с Валерией Гонтаревой в свежем номере журнала Новое Время №40 от 1 ноября 2018 года.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

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