Гонтарева: Когда у нас было Дебальцево, мы на три дня Форекс отключили

Гонтарева вспоминает, как в 2014 году банковский кризис выносил банки

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью НВ рассказала, что в Украине на несколько дней отключали межбанковский международный валютный рынок Форекс.

По ее словам, когда в Украине было Дебальцево в 2015 году, финансовый рынок "весь разнесло".

"Мы на три дня форекс отключили, меня к президенту вызывали, и премьер туда бежал, и МВФ летел. Ужас, не хочу даже это вспоминать", - рассказала Гонтарева.

Она также вспоминает 2014 год, когда в банковском секторе Украины был кризис.

"2014 год, война, я еще член СНБО, член Совета реформ, страна разрывается на части, курс вылетает, войска под Мариуполем, банковский кризис выносит банки. Вы же помните, что было в НБУ: 12 тысяч человек и ни процедур, ни правильных процессов принятия решений", - сказала Гонтарева.

Напомним, Валерия Гонтарева подала заявление об отставке с поста главы Нацбанка Украины 10 апреля 2017 года. После этого она ушла в отпуск за свой счет.

В марте 2018 года Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы НБУ. Выступая с трибуны Рады с отчетом перед голосованием вопроса о своей отставке, Гонтарева заявила, что считает "свою миссию полностью выполненной, поскольку реформы сделаны".

Читайте полный текст интервью с Валерией Гонтаревой в свежем номере журнала Новое Время №40 от 1 ноября 2018 года.