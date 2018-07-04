Глава Верховной Рады подписал закон о валюте

0 комментировать
Парубий подписал закон о валюте

Парубий подписал закон о валюте

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон О валюте и валютных операциях и передал документ на подпись президенту Петру Порошенко.

Об этом Парубий сообщил в своем микроблоге Twitter.

Напомним, Верховная Рада 21 июня с трудом проголосовала за принятие нового закона о валюте, дав 228 голосов лишь с третьей попытки. Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления в силу.

Вступление закона в силу позволит украинцам инвестировать в ценные бумаги за рубежом и открывать счета в любых банках мира.

Накануне Порошенко заявил, что подпишет закон о валюте в среду, 4 июля.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове