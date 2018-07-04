Глава Верховной Рады подписал закон о валюте

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон О валюте и валютных операциях и передал документ на подпись президенту Петру Порошенко.

Об этом Парубий сообщил в своем микроблоге Twitter.

Підписав Закон України "Про валюту і валютні операції". Це реалізація наших зобов'язань прийнятих Угодою про асоціацію між Україною та #ЄС .Цей закон покращить інвестиційний клімат та інвестиційну привабливість України. Передав Закон на підпис Президенту України @poroshenko — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 4 июля 2018 г.

Напомним, Верховная Рада 21 июня с трудом проголосовала за принятие нового закона о валюте, дав 228 голосов лишь с третьей попытки. Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления в силу.

Вступление закона в силу позволит украинцам инвестировать в ценные бумаги за рубежом и открывать счета в любых банках мира.

Накануне Порошенко заявил, что подпишет закон о валюте в среду, 4 июля.