Глава Укрзализныци заявил о главной угрозе банкротства компании

Глава Укрзализныци Евгений Кравцов не возражает против запуска частной тяги, но настаивает на том, чтобы осуществить это "правильно", иначе это станет прямой угрозой банкротства компании.

Об этом Кравцов сказал в интервью Liga.net.

"Этот вопрос надо решить на уровне закона, причем сбалансированного. Прежде чем допускать частную тягу, нужно признать, что фактически УЗ лишается части доходов. Давайте говорить об этом прямо и открыто", – сказал Кравцов.

Он пояснял, что, запуская частную тягу, у УЗ заберут и отдадут в частные руки "один из ключевых источников дохода", при этом все расходы останутся теми же.

"Это прямой путь к финансовому коллапсу и банкротству", – подчеркнул глава Укрзализныци.

По его словам, не решив вопрос финансирования пассажирских перевозок и излишней инфраструктуры, "стратегически неправильно принимать решение о допуске частной тяги".

"Я много раз говорил, что с точки зрения развития рынка я не возражаю против запуска частной тяги. Но ее надо вводить правильно", – резюмировал Кравцов.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров рассматривает возможность провести дерегуляцию в сфере грузовой железнодорожной тяги, чтобы допустить частный бизнес к работе на путях Укрзализныци.