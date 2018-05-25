Глава регулятора по тарифам и энергетике решил уйти - СМИ

Действующий глава Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк отказался от планов продолжить свои полномочия в регуляторе.

Об этом сообщает ЭП, ссылаясь на источник на рынке.

Полномочия Вовка истекают 26 мая.

Ранее Вовк подал свою кандидатуру на участие в конкурсе по отбору новых членов регулятора.

Впрочем, конкурсная комиссия по отбору новых членов в НКРЭКУ не допустила Вовка к конкурсу из-за отсутствия опыта.

Дмитрий Вовк возглавил НКРЭКУ в декабре 2014 года в возрасте 25 лет. В 2009-2013 годах он работал в финансовой компании Инвестиционный капитал Украина (ICU), который принадлежал экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. В 2013-2014 годах он работал национальным менеджером в кондитерской компании Roshen в Москве. Срок его полномочий на посту главы Нацкомиссии истекает в мае 2018 года.

За время каденции Вовка была принята скандально известная формула Роттердам+ для тепловой генерации. Комиссия пыталась ввести абонплату за газ, а также приняла решение о введении стимулирующего тарифообразования для облэнерго (Rab-тарифы).

В состав Национальной комисии входит 6 человек. В марте 2017 года президент Петр Порошенко утвердил план ротации всего состава НКРЭКУ. Каждые полгода в комиссии должны были избирать по два новых представителя.

Ранее сообщалось, что президент оставил Нацкомиссию по энергетике недееспособной, уволив сразу двух ее членов.

В ноябре 2017 года работа Нацкомиссии была заблокирована. НКРЭКУ не смогла собраться из-за отсутствия кворума.

После этого, Рада отдала НКРЭКУ под контроль Порошенко. Парламент принял закон, позволяющий президенту единолично назначать на вакантные должности членов НКРЭКУ. Такое право предоставляется главе государства временно, до конкурсного отбора новых членов регулятора.

В середине мая список первых десяти кандидатов в рамках конкурса по набору новых членов НКРЭКУ был утвержден Администрацией президента, сообщала ЭП со ссылкой на источник на рынке.