Глава ProZorro поддержал АМКУ в противостоянии с Гройсманом

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) приостанавливает процедуры публичных закупок в рамках рассмотрения жалоб в соответствии с законодательством.

Такое мнение высказал директор госпредприятия Прозорро Василий Задворный, передает Интерфакс-Украина.

"АМКУ работает в рамках законодательства. Законом предусмотрено, что процедура закупки приостанавливается на 15 дней, пока АМКУ рассматривает жалобу. Срок рассмотрения жалобы, скажем, в Испании составляет более 60 дней. То есть в Украине - в четыре раза быстрее", – сказал Задворный.

Чиновник напомнил, что президент Украины внес в парламент законопроект, призванный усовершенствовать процедуру обжалования публичных закупок, установив процентное соотношение платы за обжалование к предполагаемой сумме закупки, тогда как сейчас сумма обжалования закупки составляет 5 тыс. грн. "Конечно, и заказчики, и поставщики могут использовать инструмент обжалования не только для защиты своих интересов", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Кабмин решил проверить АМКУ. В частности, премьер-министр Владимир Гройсман поручил Государственной аудиторской службе проверить работу комитета, ссылаясь на поступившие заявления от государственных органов власти и органов местного самоуправления о блокировании процедуры публичных закупок.