Глава НБУ рассказал о своих ожиданиях от МВФ

Смолий ожидает решения о продолжении сотрудничества с МВФ по итогам визита миссии

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий позитивно оценивает ход переговоров, которые ведутся в Киеве с 6 сентября с миссией Международного валютного фонда (МВФ) о возможностях получения очередного финансирования.

"Переговоры с МВФ продолжаются. Миссия завершает свою работу на следующей неделе, и мы ожидаем положительного решения о продолжении сотрудничества", – цитирует его агентство Интерфакс-Украина с 15-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

Смолий также отметил, что продолжение Фондом финансовой поддержки Украины остается важным элементом сотрудничества.

"Пополнение золотовалютных резервов является залогом макрофинансовой стабильности", – подчеркнул глава Нацбанка.

Напомним, что миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом начала работу в Киеве 6 сентября и планирует работать по 19 сентября "для обсуждения последних экономических событий и экономической политики".

И.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила о намерении украинской стороны обсудить с Фондом как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания текущей программы EFF программы в марте 2019 года. Одним из вариантов является принятие по завершении EFF более короткой программы stand by, которая дала бы дополнительные гарантии стабильности на период выборов в 2019 году.

В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.

Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу еще с июля 2017 года: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения к экономически обоснованному уровню. Повышение, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках.

Позиция МВФ является достаточно жесткой, так как правительство Украины в 2017 году приняло решение о повышении цен на газ, что позволило получить очередной транш кредита МВФ. Однако впоследствии Кабмин в одностороннем порядке отказался от выполнения этого обязательства.

В конце августа Кабмин в очередной раз отложил повышение цен на газ для населения – до 1 октября.

Впрочем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал неизбежным изменение цены на газ для населения. Позже министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подтвердил информацию о том, что в ближайшее время Кабинет министров повысит цену на газ для населения.