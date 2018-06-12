Глава НБУ назвал условия прибытия миссии МВФ в Украину

Для приезда миссии МВФ необходим пересмотр рынка газа и переговоры с Минфином по бюджету

Приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев зависит от пересмотра внутренних тарифов на газ и достижения сбалансированного государственного бюджета.

Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"Я считаю, что те вопросы, которые еще не решены, все взаимосвязаны, поэтому для приезда миссии необходим и очередной пересмотр рынка газа, и переговоры с Минфином по сбалансированному бюджету", - сказал он.

Ранее Смолий заявлял, что Украина может получить пятый транш МВФ до осени этого года.

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже приняты пенсионная реформа и закон о приватизации.

В марте этого года глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью НВ заявлял, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования уже к маю 2018 года, если украинская власть сможет продемонстрировать прогресс в выполнении необходимых реформ в ближайшие месяц-два.

Однако позже Нацбанк предусмотрел выделение очередного кредитного транша МВФ (примерно $1,9 млрд) только во втором полугодии 2018 года.

В то же время международное рейтинговое агентство Fitch ожидает получения Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.

Ранее экс-министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью НВ заявлял, что Украина планирует заключить с МВФ новую программу расширенного финансирования после окончания текущей.

НБУ рассчитывает, что объем следующей программы сотрудничества с МВФ может составлять примерно $5,5 млрд. В то же время регулятор, по-прежнему ожидает поступления от МВФ примерно $2 млрд в 2018 году по текущей программе.