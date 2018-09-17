Глава Нафтогаза рассказал о миллиардных потерях Украины от Северного потока-2

Украина ежегодно будет терять $3 млрд, которые она получает от транзита газа в страны ЕС, если будет построен российский газопровод Северный поток-2.

Об этом заявил глава правления Нафтогаза Украины Андрей Коболев в кулуарах 15-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука, передает агентство Интерфакс-Украина.

По его словам, потери соответствуют почти 3% ВВП Украины.

"Это вопрос не только денег, но и безопасности – Украины и всего ЕС. Если не будет газового транзита, то это открытые двери для военной агрессии против Украины", – подчеркнул Коболев.

Коболев отметил, что Северный поток-2 может быть завершен в течение двух лет.

"Как только будет завершен, все расчеты показывают, что транзита газа не будет: часть перейдет в Турецкий поток, все остальное перейдет в Северный поток-2", – пояснил он.

Он отметил, что не верит в возможность конкуренции тарифов после постройки Северного потока-2, так как уже существует прецедент, когда после запуска Северного потока-1 он весь был заполнен российским газом, который ранее транзитировался через Украину, несмотря на то, что украинская ГТС имела самый низкий тариф.

В этой связи глава правления Нафтогаза призвал Европу к единству в вопросе распространения на Северный поток-2 требований Третьего энергопакета.

Напомним, что ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.