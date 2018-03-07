Глава МВФ в Украине объяснил отсрочку требования о земельной реформе

Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман рассказал, что обязательное требование о земельной реформе пришлось перенести в связи с необходимостью более длительного периода для ее подготовки.

"В середине прошлого года мы согласились с тем, что для подготовки земельной реформы нужно больше времени, ведь она должна быть успешной", – объяснил он в интервью НВ.

При этом, по словам Люнгмана, земельная реформа остается одним их ключевых элементов программы реформ, поддерживаемых МВФ.

"Время ввести рынок земли уже пришло, и мы ждем подачи законопроекта о масштабной земельной реформе в Верховную Раду", – заключил он.

Напомним, что до лета 2017 года земельная реформа в Украине была одним из ключевых условий предоставления следующего транша МВФ. Однако, в июле Фонд исключил данное требование из меморандума с Украиной.

Впрочем, уже в конце прошлого года Люнгман отмечал, что Украине необходимо оживить земельную реформу.

В начале февраля 2018-го министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что модель рынка земли уже готова. "Вопрос только, когда ее начинать", – говорил Данилюк.

Читайте интервью с Йостой Люнгманом в свежем номере журнала Новое Время - №2 от 19 января 2018 года.