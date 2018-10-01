Глава МВФ допустила ухудшение прогноза для мировой экономики

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Глава МВФ с пессимизмом смотрит на перспективы мировой экономики

Глава МВФ с пессимизмом смотрит на перспективы мировой экономики

Риски в мировой экономике начали материализовываться, что может означать вероятность ухудшения прогноза роста мировой экономики.

Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, передает Интерфакс со ссылкой на агентство Bloomberg.

Прогноз будет обнародован в отчете World Economic Outlook 9 октября, который опубликуют перед ежегодным заседанием МВФ на индонезийском острове Бали.

В июле МВФ ожидал, что глобальный ВВП вырастет на 3,9% в этом году и на столько же – в следующем.

"Шесть месяцев назад я указывала на облака риска на горизонте, а сейчас некоторые из этих рисков начали материализовываться", – заявила Лагард.

К таким рискам она отнесла протекционистскую риторику, которая начала превращаться в "реальные торговые барьеры", а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США и ужесточением денежно-кредитной политики.

Глава МВФ призвала страны мира разрешить свои торговые противоречия, предупредив о возможных последствиях в виде коррекции фондовых рынков, резких колебаний валютных курсов и ослабления потоков капитала.

Ранее сообщалось, что Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики из-за спора США и Китая.

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