Глава Минфина рассчитывает собрать все доходы в госбюджете

Выполнение доходной части проекта госбюджета на 2019 год, а также бюджета на 2018 год, является реалистичным, считает и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

Об этом глава Минфина сказала в ходе представления госбюджета-2019 в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

"Мы провели реальный анализ доходов. Выполнение по доходам в этом году и доходы, которые мы закладываем на 2019 год, являются реалистичными. В выполнении доходов по бюджету мы не имеем сомнений", – сказала Маркарова.

Она отметила, что проект бюджета-2019 предусматривает дефицит 2,3% ВВП: "Фискальная консолидация или возможность жить в соответствии с нашими возможностями, – наш приоритет. Четыре года подряд дефицит государственного бюджета сокращается и мы ставим на 2019 год четкий приоритет не превысить дефицит 2,3% ВВП, т.е. 90 млрд грн".

Как подчеркнула Маркарова, в 2019 году Минфин планирует уменьшить перераспределение доходов через госбюджет до 25% ВВП.

"В следующем году мы закладываем минимальную зарплату почти до 4,2 тыс. грн, и мы увеличиваем все социальные нормативы на инфляцию плюс 2%, то есть увеличение будет не только компенсировать инфляцию, но и несколько ее опережать", – добавила она.

Кабмин 15 сентября внес в Верховную Раду проект госбюджета на 2019 год с доходами 1,008 трлн грн (+9,9%), расходами – 1,094 млрд грн (+10,3%) и предельным размером дефицита 89,99 млрд грн (+11,7%), что соответствует уровню 2,3% ВВП.